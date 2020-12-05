خبير امني لـ / نينا / : الساحة العراقية مرشحة جدا لرد ايراني قاس على اغتيال العالم النووي زادة

2020/12/05 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال مستشار المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات عماد علو :" ان الساحة العراقية مرشحة جدا لرد ايراني قاس على اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة" .واضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " من الطبيعي ان تتخذ اميركا التهديدات التي اطلقتها طهران بعد اغتيال العالم النووي فخري زادة ، على محمل الجد وهي تقوم بتقليل عدد موظفيها في العراق تحسبا لاي رد فعل ايراني".واشار الى :" ان الساحة العراقية مرشحة جدا لكي تقوم ايران برد قاس ، كما ردت سابقا على اغتيال قاسم سليماني باطلاق عدة صواريخ على قاعدة عين الاسد "، مبينا :" ان هناك تنسيقا امريكيا اسرائيليا ،عسكريا واستخباريا ،لمواجهة ردود الفعل الايرانية والتي ستؤثر ، ان حصلت ،بشكل كبير على منطقة الشرق الاوسط".وكانت طهران اعلنت الاسبوع الماضي اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة بهجوم مسلح قرب طهران ،متهمة اسرائيل باغتياله ومتوعدة برد قاس./انتهى3

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