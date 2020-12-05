ميسي .. في طريقه لحديقة الامراء الباريسية

2020/12/05 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، عن آخر التطورات المتعلقة بانباء انتقال الارجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الى باريس سان جيرمان.وترددت في الساعات القليلة الماضية انباءً تفيد برغبة باريس سان جيرمان في ضم ميسي، بعد تصريحات لاعبه نيمار التي تمنى فيها اللعب إلى جوار الارجنتيني الاسطورة من جديد.وبحسب موقع / le10sport/ الفرنسي، فإن هناك مفاوضات بالفعل بين إدارة باريس سان جيرمان وليونيل ميسي، لضمه في الموسم المقبل.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ، وعلى ما يبدو انه لا ينوي الاستمرار في كامب نو بعد ذلك، خاصة بعد محاولاته الرحيل الصيف الماضي.وأكد التقرير، أن هناك ترحيبا من جانب البرغوث الأرجنتيني للانتقال إلى حديقة الأمراء، في الصيف المقبل.وشدد على أن نيمار لم يكن ليصرح برغبته في اللعب بجوار ميسي مجددا إلا بعدما علم بموافقة الأرجنتيني على الانتقال لسان جيرمان./انتهى3

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