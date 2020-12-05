الاقاليم النيابية تعلن استضافة المحافظين غداً لمناقشة موازنة 2021

2020/12/05 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

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الحدث: برعاية هيئة رئاسة المجلس تستضيف لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم السادة المحافظين لجميع المحافظات غير المنتظمة في إقليم وبمشاركة اللجنة المالية ولجنة الخدمات والإعمار لمناقشة المحاور الآتية:

١- الموازنة الخاصة بكل محافظة لعام ٢٠٢١.

٢- المشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات المستمرة والجديدة.

٣- الدوائر التي تم ربطها بالمحافظات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (٤٥) المعدلة بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨.

٤- مناقشة عامة بخصوص المشاكل الخاصة بكل محافظة .

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