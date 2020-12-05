لجنة التعديلات الدستورية تناقش غداً في اجتمعها النهائي المادة 140

2020/12/05 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، تخصيص اجتماعها النهائي يوم غد الاحد لمناقشة المادة 140.

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