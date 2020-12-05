اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تنجز اول خطوة نحو استيراد لقاح كورونا

2020/12/05 | 21:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، التوصيات الخاصة بعقود لقاحات كورونا الواجب مراعاتها قبل ابرام الاتفاقات والتعاقدات.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اقرت توصيات اللجنة الوطنية الاستشارية العلمية للتحصين واللجنة الاستشارية العليا، بشأن الشروط الواجب مراعاتها عند ابرام الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات المنتجة للقاحات لتأمين سلامة المواطنين وحفظ المال العام”.

واضاف البيان انه “جاء ذلك بناء على ماعرضته وزار ة الصحة والبيئة اثناء الجلسة الحادية والعشرين للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المنعقدة بتاریخ 2/12/2020، ومنحت اللجنة العليا السيد وزير الصحة والبيئة صلاحية المناقلة بين أبواب موازنة الوزارة ودوائر الصحة مع إشعار وزارة المالية بموارد المناقلة بين الأبواب”.

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