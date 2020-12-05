"الديمقراطي الكردستاني" يكشف تفاصيل اتفاق مبدئي بخصوص موازنة 2021

2020/12/05 | 21:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن اتفاق مبدئي بخصوص موازنة العام 2021.وقال دانا جزا، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، إن الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم ونصف واردات …

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