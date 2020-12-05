"النفط" العراقية توجه بزيادة إنتاج الخام الخفيف لدعم خزينة الدولة

2020/12/05 | 21:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد إحسان عبد الجبارإسماعيل، وزير النفط العراقي، على أهمية زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخفيف، من أجل تحقيق إيرادات مالية إضافية تدعم الخزينة والاقتصاد الوطني.جاءت تصريحات إحسان عبد الجبارإسماعيل، ذلك خلال ترؤسه أجتماعاً ضم المسؤولين …

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