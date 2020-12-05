خلاف عائلي يصيب قائداً بالجيش السابق بجروح في ديالى

2020/12/05 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىأفاد مصدر امني في ديالى، السبت، بان قائد فرقة في الجيش العراقي السابق اصيب بجروح حرجة اثر خلاف عائلي شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "خلافا عائليا تطور الى استخدام السلاح في وسط قضاء المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) ما ادى الى اصابة قائد فرقة في الجيش السابق برتبة عميد ركن بجروح حرجة تم نقله الى المستشفى على اثرها".

واشار الى ان "الحادث جنائي وتم معرفة هوية الجاني".

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