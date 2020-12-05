’’نسبة الكرد والتركمان أكثر من العرب’’.. المجلس العربي بكركوك يعلق على ’’الاتهامات’’ الموجهة لمحافظها

2020/12/05 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أكد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، السبت (5 - 12 - 2020)، أنه لايوجد تفرد بالقرار من قبل محافظ كركوك راكان الجبوري، مشيراً الى أن نسبة تمثيل الكرد والتركمان من رؤساء الدوائر أكثر من العرب في المحافظة.وقال الطائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن"هناك لقاءً عقد مؤخراً برعاية رئيس الجمهورية بين ممثلين العرب والاتحاد الوطني وتم التركيز على عدة مواضيع بينها حل مشكلة المعتقلين العرب في سجون الإقليم وأيضا القرى المهدمة وكذلك تشكيل لجنة برعاية أممية لتقاسم السلطة في المدينة".وأضاف، "ليس لدينا أي إشكالية بالتعامل مع موضوع تقاسم السلطة ووجود شراكة حقيقية بشرط أن تكون برعاية أممية وبإشراف رئاسة الجمهورية وسندعم هذه اللجنة"، مشيراً الى أن "الشراكة موجودة في كركوك ولكن هنالك خلافات قومية ومع قرب الانتخابات تحاول بعض الجهات التشويش على المشهد في كركوك باعتبارها منطقة نزاع".

وكان نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر أكد، الخميس (3 - 12 - 2020)، وجود اعتراض كبير لدى الاتحاد على ما وصفها بتصرفات محافظ كركوك راكان الجبوري، مبينا أن الاخير استغل عدم وجود مجالس المحافظات لتوسيع نفوذه، وفقا لقوله.

وقال طاهر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك تحفظاً على توزيع المناصب والتهميش الحاصل للكرد في جميع الملفات الإدارية والأمنية في محافظة كركوك وهنالك اشكالات كبيرة ويجب تصحيح الوضع في المحافظة".وأضاف أن "الجبوري استغل عدم وجود مجالس المحافظات لتوسيع نفوذه والتحكم بالمحافظة وتنصيب المدراء والمسؤولين حيث ارتكب مخالفات إدارية كبيرة"، مشيراً إلى أن "التغيير في هذا الوقت صعب لعدم وجود مجلس المحافظة واختيار محافظ جديد يجب ان يكون عبر ترشيح البرلمان وهذا صعب لذلك سننتظر الانتخابات المقبلة والوضع في المدينة لايتحمل".وبين طاهر أن "الوضع الأمني خطير وبحاجة الى تكاتف بين جميع المكونات والكتل السياسية ونحن لدينا اجتماعات مكثفة مع الكتل العربية والتركمانية بالاضافة الى اجتماعات يرعاها رئيس الجمهورية بين الكتل العربية والاتحاد الوطني، من اجل تصحيح الوضع في كركوك وفقا للنسب السكانية والحجم السياسي لكل مكون".

وعقدت الأحزاب الكردية، الخميس الماضي، اجتماعاً في مدينة كركوك لبحث الأوضاع السياسية والإدارية، فيما كشفت مصادر ووسائل إعلام عن تحرك للاتحاد الوطني لتغيير محافظ كركوك وترشيح محافظ جديد خلفا لراكان الجبوري.

وكان رئيس الجمهورية أكد، الاربعاء (2 - 12 - 2020)، خلال استقباله وفداً من كركوك على ضرورة معالجة المسائل في كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور، وأهالي المدينة الأصليين الذين تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد والتمييز، ولا بد من التوصل الى حلول تستند الى إرادة الكركوكيين بعيدا عن التهميش والإقصاء، وتضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف.

وأشار الى ضرورة الحوار والتلاقي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، ومنع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار.

وأكّد برهم صالح أنه ومن موقعه يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب امام المسائل التي تواجه سكانها، من أجل تحقيق الاستقرار وحماية التعايش السلمي، والتزام العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المكونات، والتوصل إلى حلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور وإرادة اهلها.

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