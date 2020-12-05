التيار الصدري: نحن الأقوى جماهيرياً ونريد رئيس وزراء بهذه المواصفات بعد الإنتخابات المبكرة

وكشف الزاملي، الأربعاء الماضي، حقيقة تحديد التيار لبعض الشخصيات كمرشحين لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.وقال في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري، لغاية الآن لم يبحث قضية المرشحين لرئاسة الوزراء ما بعد الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر سابق لاوانة".وأكد الزاملي ان "التيار الصدري يضم الكثير من الشخصيات الجاهزة والمناسبة لتكون في رئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة، خصوصاً ان اختيار هكذا شخصية يجب ان يكون وفق شروط معينة، وهناك الكثير من الشخصيات في التيار لديها هذه الشروط، لكن هذه المسألة لم تبحث بعد".وأشار القيادي في التيار الصدري، إلى أن "ماينشر في الاعلام بخصوص تعيين او مناقشة الشخصية المقبلة لرئاسة الوزراء من التيار الصدري، غير دقيق".ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، الجميع إلى الاستعداد للانتخابات، وفيما خاطب المتظاهرين بشأن الاعتصامات، لفت إلى أن المرجعية الدينية العليا حققت استقالة رئيس الحكومة السابق، عادل عبدالمهدي، وتحقق فيما بعد تنصيب رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، فضلا عن تغيير قانون الانتخابات.وأشار الصدر في تغريدة مطولة، على صفحته بموقع "تويتر"، إلى أنه "على كل من يعترف بالفساد، يجب عليه أن يعلم أن هناك بابا واسعا قد انفتح لإزالتهم بعيدا عن كل غوغاء وعنف وأذى..
وهو باب الانتخابات".وأضاف: "فهلموا لتستعدوا لذلك وخصوصا بعد أن حققت المرجعية لكم استقالة (عادل عبد المهدي) وبعد أن حققنا لكم تنصيب (الكاظمي) وتغيير قانون الانتخابات.
وأما باقي طلباتكم فأنتم ستحققونها من خلال صناديق (الإقتراع)".وخاطب الصدر المعتصمين بالقول: "ما تفعلوه من اعتصامات هزيلة مخالفة للشرع والقانون ما هي إلا نفع واضح للفاسدين، فقطع الطرق والصلب لم ولن يؤذيهم بل المتضرر الوحيد هو الشعب والمستفيد منها هو الذين يتحكمون بكم من خلال أحزابهم وأعوانهم".وتابع: "يا شباب تشرين ويا شباب التيار قد قمتم بواجبكم الإصلاحي وتغيرت الكثير من الأمور التي فتحت باب انتصار المظلومين في الانتخابات القادمة فلا تفوتوها وإلا ستفوت الفرصة الكبيرة هذه ونكون قد قصرنا مع وطننا وشعبنا".
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