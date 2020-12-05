خطوة جديدة في مسار اللقاحات.. اللجنة العليا للصحة تقر التوصيات الخاصة بالعقود

2020/12/05 | 21:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، السبت، الشروط الواجب مراعاتها عند ابرام الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات المنتجة للقاحات.

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 كانون الاول 2020)، إنها "اقرت توصيات اللجنة الوطنية الاستشارية العلمية للتحصين واللجنة الاستشارية العليا، بشأن الشروط الواجب مراعاتها عند ابرام الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات المنتجة للقاحات، لتأمين سلامة المواطنين وحفظ المال العام".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء بناء على ماعرضته وزار ة الصحة والبيئة اثناء الجلسة الحادية والعشرين للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المنعقدة بتاریخ 2/12/2020".

ومنحت اللجنة، وفقا للبيان، وزير الصحة والبيئة، "صلاحية المناقلة بين أبواب موازنة الوزارة ودوائر الصحة مع إشعار وزارة المالية بموارد المناقلة بين الأبواب".

وترأس وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، في وقت سابق، اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020 في مقر الوزارة لمناقشة خطة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا.





وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020)، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الوزارة لتوفير وتوزيع اللقاحات حال اقرارها مع استضافة اللجنة الاستشارية للقاحات وتوفير الدعم المالي لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا".

وأضاف أنه "تمت مناقشة متابعة الخطط الصحية الوقائية للطلبة والهيئات التدريسية المصاحبة لبدء الدوام في المدارس للعام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الوقائية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا".

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