مانشستر سيتي يحقق فوزين متتاليين للمرة الأولى هذا الموسم

2020/12/05 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق مانشستر سيتي فوزين متتاليين في الدوري الانكليزي لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فولهام 2-صفر، السبت، في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

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