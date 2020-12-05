كنائس بغديدا تحتفي بعيد القديس مار يعقوب المقطّع بالرّغم من الأوضاع الصحية الصعبة

2020/12/05 | 21:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إحتفلت كنائس مدينة بغديدا بعيد القدّيس مار يعقوب المقطّع بحضور جماهيري كبير من قبل الأهالي.بدأ الإحتفال بإقامة قدّاس الذبيحة الإلهية بمشاركة الشمامسة والجوقات والمؤمنين ومن ثمّ قراءة نصّ الإنجيل وبعدها شرح من الكاهن بطرس شيتو حول أهمية هذا العيد وتاريخه، وبعدها تناول المحتفلون سرّ القربان القدّس ومن ثم تم …

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