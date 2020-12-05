بعد ارتفاع الاصابات و الوفيات .. الصحة الايرانية تحذر من الوضع الهش لمواجهة كورونا

2020/12/05 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذر مسؤولون صحيون ايرانيون من الوضع الهش لمواجهة كورونا في طهران والمدن الاخرى بعد اعادة افتتاح بازار طهران الكبير ومراكز التسوق والعديد من المؤسسات الأخرى ، بعد إغلاق دام أسبوعين، وذلك في أعقاب تراجع الإصابات بنسبة 10% على مدى الأيام الماضية.وذكر التلفزيون الايراني أن : المسؤولين حذروا من أن الوضع لا يزال هشا في طهران والمدن الأخرى التي انتقلت من حالة التأهب القصوى الخاصة بفيروس كورونا والمميزة باللون الأحمر إلى المستوى البرتقالي الأقل خطورة.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا قفز إلى 50016 بعد تسجيل 321 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، إن البلاد سجلت 12181 إصابة بالفيروس منذ الجمعة، مما رفع العدد الإجمالي إلى مليون و28.986.وشددت إيران القيود في 21 تشرين الثاني الماضي في المدن الرئيسة مثل طهران وأصفهان وشيراز ومشهد، حيث أغلقت المؤسسات والخدمات غير الأساسية بما في ذلك المتاجر ومراكز التسوق والمطاعم./انتهى3

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