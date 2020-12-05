مواطنون يناشدون وزير الصحة توفير قناني الاوكسجين بمستشفى اليرموك

2020/12/05 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شكا مواطنون من ذوي المصابين بكورونا الراقدين في مستشفى اليرموك ، عبر اتصال بـ / نينا / ، من نقص في قناني الاوكسجين، مما يعرض المرضى لخطر الموت.وناشدوا وزير الصحة التدخل العاجل لتوفير الاوكسجين وانقاذ حياة المرضى ./انتهى3

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