شاهد .. ما هو موقف ايران من الإنتخابات العراقية المبكرة؟

2020/12/05 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب وتؤيد دائما أي قرار يصدر من البرلمان العراقي وبناء على قرار الدولة ويؤ...

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