2020/12/05 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، رأي الصدر في العمل المبكر بمسألة الانتخابات....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر يكشف سبب دعوته للمشاركة في الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من الصدر يكشف سبب دعوته للمشاركة في الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).