آفاق العلاقات الايرانية العراقية وانتخابات مجلس الامة الكويتي

2020/12/05 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في حلقته الجديدة هذه الليلة في ملفه الاول لهذه الليلة تأكيد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، أن موقف بلاده الرسمي، هو ضرورة خروج ا...

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