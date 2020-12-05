الاعلام الامني يكشف حقيقية دفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات DNA

2020/12/05 | 21:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت خلية الاعلام الامني، السبت، عن حقيقية دفن دفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات dna.

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