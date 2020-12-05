2020/12/05 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 385 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–7

أبو غريب ———-57

الاعلام————-14

البياع ————-13

التاجي————-6

التراث ———– 1

الحرية ————-7

الخطيب ———–1

الدورة————–52

الدولعي ———–1

السيدية ———– 17

الشالجية———–4

الشعلة ————- 9

الطارمية————-3

العامرية————-7

العطيفية————8

العلاوي. ———–5

الغزالية—————11

القادسية ————- 7

الكاظمية ————-6

المحمودية————29

المعالف ———–1

المنصور ————-13

النصر والسلام ——-11

المواصلات ———-2

اليرموك ————-4

اليوسفية ————7

جكوك ————-1

حي الجامعة———–7

حي الجهاد————14

حي الخضراء———–9

حي العدل ———–19

حي العامل————21

حي الفرات ———-5

سبع البور ———–1

سويب ————-3

كرادة مريم ———– 1

ناحية الرشيد ——— 8

الشفاء: 320

الوفيات: لا يوجد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 385 المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 385 المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).