المالية النيابية: 77 ترليون دينار ستكون كافية للعراق في موازنة 2021

2020/12/05 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن تمرير موازنة 2021 يحتاج إلى شهر أو أكثر، فيما أشارت إلى أن 77 ترليون دينار ستكون كافية للعراق. وقال مقرر اللجنة في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “تمرير الموازنة، يتطلب وقتا من شهر إلى 45 يوما، وأن 77 ترليون دينار ستكون كافية على العراق …

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