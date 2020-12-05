العمليات المشتركة تعلن رفع أكثر 45 % من مخلفات “داعش” والحروب السابقة

2020/12/05 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن رفع أكثر 45 % من المخلفات الحربية التي تركها “داعش” ومخلفات الحروب السابقة.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، تابعه “النور نيوز” إن “قيادة العمليات المشتركة تولي اهتماماً كبيراً لإزالة المخلفات الحربية التي تركتها عصابات داعش الإرهابية …

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