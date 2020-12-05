ريال مدريد يصعد الى المركز الثالث في الليغا الاسبانية

2020/12/05 | 21:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً هاماً للغاية على نظيره إشبيلية، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 11 من الليجا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط تفوق نسبي لريال مدريد على أصحاب الأرض من حيث الفرص الخطيرة على المرمى، والاستحواذ على الكرة.

في الشوط الثاني، سجل فينيسيوس جونيور هدف، احتسب على ياسين بونو بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 56 بعد عرضية من فيرلاند ميندي.

إشبيلية أجرى تغييراته عن طريق دخول يوسف النصيري وسوسو، ولكن الثنائي لم يقدموا أي شيء حتى نهاية المباراة.

وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد، ليحقق النادي الملكي 3 نقاط هامة ويصعد للمركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما إشبيلية خامسًا ويتوقف رصيده عند 16 نقطة.

PUKmedia وكالات

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