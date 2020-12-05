السليمانية بالمركز الاول في بطولة القوة البدنية

2020/12/05 | 21:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت، أمس الجمعة، بطولة القوة البدنية التي أقيمت في ناحية بردرش التابعة لمحافظة دهوك، والتي اشرف عليها اتحاد القوة البدنية الكوردستانية بالتنسيق مع شركة PHD واتحاد كمال الاجسام المركزي.

وشارك في البطولة 117 لاعبا و19 قاعة من جميع مدن ومحافظات كوردستان، وانتهت البطولة بفوز قاعة (كولدن ج) من مدينة شارزور التابعة لمحافظة السليمانية بالمركز الأول جامعة 51 نقطة بينما جاءت قاعة بشدر الرياضية بالمركز الثاني جامعة 46 نقطة وجاء بالمرتبة الثالثة قاعة سردم من حاجياوا بـ 46 نقطة.

واختتمت البطولة بنجاح، بعدها تم توزيع الجوائز على الفائزين.

PUKmedia / متابعة- زيد محمود

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