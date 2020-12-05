التعليم توضح بشأن باستضافة الطلبة في الجامعات وآليتها

2020/12/05 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، قرب العمل باستضافة الطلبة في الجامعات بعد اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بذلك.

وقال رئيس جهاز الاشراف والتقويم في الوزارة، علاء عبدالحسين، في تصريح متلفز تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (5 كانون الأول 2020)، إن "الطالب سيلتحق بالجامعة الاقرب الى موقع سكنه وهناك تعاون في هذا الاتجاه"، لافتا الى "وجود تنسيق عالي المستوى بين الجامعة الام والمستضيفة من حيث اجراء التجارب العملية ونقل درجة الطالب الى جامعته الام".

وأضاف عبدالحسين، أنه "كمرحلة اولى وعلى سبيل المثال سيتقدم الطالب ويقول انا في جامعة بغداد، وهو من سكنة محافظة كربلاء، فعليه سيلتحق في جامعة كربلاء وفق اختصاصه المحدد ويقوم بالتسجيل على الدروس العملية".

وتابع، أن "الدروس العملية لديها استمارة خاصة تحتوي على بيانات معينة يقوم الطالب بملئها، من ثم هناك تنسيق بين جامعة كربلاء وجامعة بغداد وهذا التنسيق يتمحور في عدد الوحدات الدراسية والساعات، حيث لا بد ان تكون متساوية مع الجامعة الام للطالب".

وتوقع عبدالحسين، أن "تضطر بعض الجامعات الى فتح صفوف خاصة لاستيعاب الطلبة، في ظل هذه الآلية الجديدة، مبينا ان "لا شيء يحتاجه الطالب في هذه الخطوة سوى ملئ استمارته والتقديم على الكلية المستضيفة".

وأوضح، أن "الجامعات واداراتها وعمادات الكليات تفهمت دورها تماما ولديها ضوابط واضحة".

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