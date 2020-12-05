استقالات جماعية في الشركة العامة للكبريت.. والنزاهة تثني على مقاومتهم للفساد

2020/12/05 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن استقالات جماعية بسبب "الضغوط الكبيرة" داخل احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مبينة ان الملف يكشف تورط الكادر المتقدم في الوزارة وآخرين بالفساد.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة، النائب، كاظم الشمري، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (5 كانون الأول 2020)، ذكر فيه إن "لجنة النزاهة تتابع ملف الشركة العامة للكبريت في المشراق بشكل مباشر، حيث التقى أحد أعضاء اللجنة بمدير عام الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة واستمع إلى مشاكلهم".

وأضاف الشمري، أن "لجنة النزاهة تثني على جهود المدير العام، ومجلس الإدارة، ومديري الأقسام لمقاومتهم الضغوط الكبيرة، التي دفعتهم إلى تقديم استقالات جماعية للوزير مباشرة"، مشيرا إلى أن "لجنة النزاهة تتابع هذ الملف بشكل تفصيلي".

وتابع النائب، أن "لجنة النزاهة وبعد استكمال جميع إجراءاتها ستدفع بالملف إلى هيئة النزاهة لفتح تحقيق شامل فيه"، مبينا أن "هذا الملف يكشف تورط الكادر المتقدم في الوزارة، وبعض الموظفين وبإسناد من جهات خارج الوزارة".

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