صلاحيات جديدة لوزارة الصحة خاصة بعقود اللقاحات

2020/12/05 | 21:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اقرت اللحنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التوصيات الخاصة بعقود اللقاحات

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