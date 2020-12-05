2020/12/05 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العربي للطفل فسائل الحاضر ..نخيل المستقبل – محمد رشيد بخطوة واثبة وشجاعة أقدمت دولة الأمارات العربية المتحدة استضافة (الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل ) في أمارة الشارقة منارة الثقافة بعدما بزغ فجر تأسيسه في 26 /1/2011 في القاهرة وسط أحضان جامعة الدول العربية.أسرة البرلمان في الشارقة كانت ولازالت تعمل كخلية نحل لتوفير بيئة […]

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