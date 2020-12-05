2020/12/05 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباحكم وصال وبين جوانح عروبتكم يشع بجمال – علي الجنابي إضطرَّني (بغلٌ هجينٌ نُكرٌ) لأزفُرَ هذه الزفرةَ رغم أنفي ,فإن راقت لكم فسريعاً على تَلّةِ “زمانكم” فإنشروها,وإن ضاقت بكم فتقريعاً في سلةٍ حذو مكانكم فإحشروها,ولا حرج عليكم.(همسة: أغلب ظني أن صدركم سيُسيءُ بها ويضيق بها ذرعا , ذاك أنَّ توجه رئيسكم -الاستاذ سعد البزاز- […]

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