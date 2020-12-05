2020/12/05 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروائي شوقي كريم حسن: نحن في بلد لايحترم الفن ولا الفنان – قحطان جاسم جواد كاتب متشعب الاهتمامات شوقي كريم حسن حقق نجاحا كبيرا في المجالات التي يعنى بها كالقصة القصيرة والمسرح والرواية والنقد والدراما.شوقي كاتب ملفت للنظر مجنون بافكاره ومناكفاته لكل ماهو مألوف انطلاقا من المقولة الماثورة خذ الحكمة من افواه المجانين،تعلم من المسرح كيفيات […]

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