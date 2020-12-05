اكبر اسطول نفطي يتوجه من الجمهورية الاسلامية الى فنزويلا

2020/12/05 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن إيران أرسلت أكبر أسطول من ناقلاتها النفطية قوامه حوالي 10 سفن إلى فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أن إيران أرسلت أكبر أسطول لها، تحديا للعقوبات الأمريكية ولمساعدة الدولة المعزولة في مواجهة النقص الكبير في الوقود الذي تعانيه.

ولفت المصدر إلى أنه ستساعد بعض ناقلات النفط الإيرانية المذكورة في تصدير النفط الخام الفنزويلي الذي ستحمله بعد تفريغ الوقود الإيراني الذي تنقله في فنزويلا.



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