2020/12/05 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زواج قسري يثير الغضب – ابتهال العربي تناقلت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي خبر لحالتي زواج لاتعتبر فريدة وحديثة من نوعها، لكنها هزت مشاعر الناس وأثارت انفعال و تفاعل المدونون بسبب تزويج فتاتين قاصرتين في مدينة السليمانية .الناشطون في المدينة طالبوا بتدخل الرئاسات الثلاث بشأن تزويج الفتاة البالغة 13 عاماً لزوج ذو 40 […]

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