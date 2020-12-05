2020/12/05 | 22:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زواج قسري يثير الغضب – ابتهال العربي تناقلت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي خبر لحالتي زواج لاتعتبر فريدة وحديثة من نوعها، لكنها هزت مشاعر الناس وأثارت انفعال و تفاعل المدونون بسبب تزويج فتاتين قاصرتين في مدينة السليمانية .
الناشطون في المدينة طالبوا بتدخل الرئاسات الثلاث بشأن تزويج الفتاة البالغة 13 عاماً لزوج ذو 40 […]
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الناشطون في المدينة طالبوا بتدخل الرئاسات الثلاث بشأن تزويج الفتاة البالغة 13 عاماً لزوج ذو 40 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زواج قسري يثير الغضب – ابتهال العربي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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