2020/12/05 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل حصلت مناعة القطيع في العراق ضد فايروس كورونا المستجد ؟ – جاسب لطيف علي الحجامي تشهد دول العالم المختلفة في هذه الاوقات زيادة كبيرة في عدد الاصابات بفايروس كورونا المستجد COVID-19 توازيها زيادة ملحوظة بعدد الوفيات الناتجة منه مع انخفاض درجات الحرارة يقابلها انخفاض واضح بعدد الاصابات و الوفيات في العراق و الاسباب لازالت غير […]

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