2020/12/05 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم الأهلي تجارة أم تعليم ؟ – فاضل البدراني وصلتني شكاوى وطلبات من بعض طلبة جامعات وكليات أهلية ومن ذويهم مضمونها اعتراضهم على الرسوم الدراسية الباهظة والمطالبة بكتابة مقالة اكشف فيها عن نيتهم القيام بمظاهرات لتخفيض الرسوم وبما يتماشى والوضع المادي المتردي للأسرة العراقية.وبداية لا بد من الإشادة بجهود التعليم الأهلي والجامعات والكليات الأهلية […]

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