بالوثيقة.. تغييرات في القيادات العليا لأمانة بغداد

2020/12/05 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور امرديواني من امانة مجلس الوزراء بانهاء تكليف كريم عزيز خضر من مهام وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية وتكليف عمار موسى بديلا عنه، اضافة الى تكليف صبار مذب عذاب المساري بمهام وكيل امانة بغداد للشؤون الادارية.

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