2020/12/05 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني، السبت، عن حقيقة انفجار دراجة مفخخة في الدورة ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده انفجار دراجة مفخخة بالقرب من شارع ابو الطيارة بمنطقة الدورة".

واضاف ان "حقيقة ذلك هو قيام شخص مخمور بمحاولة تشغيل دراجته اكثر من مرة لكنها لم تعمل الامر الذي دفعه الى فقدان اعصابه وحرقها"، مشيرا الى ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الشخص وفقا لاجراءات اصولية".

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