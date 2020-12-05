شرطة الديوانية توضح بشأن جريمة القتل بالمحافظة صباح اليوم

2020/12/05 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

إلى أهالي محافظة الديوانية الكرام ،

تود مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت ان توضح لكم ان جريمة القتل التي حصلت صباح اليوم والتي راح ضحيتها المجنى عليه المغدور المرحوم مهدي العتابي حينما كان في عمله ( صاحب محل صيرفة ) من قبل مجموعة أشخاص خارجة عن القانون الإجرامية هي جريمة جنائية كانت بدافع السرقة.ونؤكد لكم انه تم تشكيل فريق عمل عال المستوى في مجال التحقيق والتوصل إلى خيوط أولية عن الجناة الذين سيتم الإعلان عنهم.

وتدعو قيادة شرطة الديوانية والمنشات المواطنين إلى التعاون مع القوات الامنية في محاربة الجريمة.

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