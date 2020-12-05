كورونا: الخداع تفضحه المقارنة - مشعل يسار

2020/12/05 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار من يرِد أن يرى فليرَ، ومن يرد أن يسمع فليسمع! ومن لا يريد لا هذا ولا ذاك، فلا دواء له سوى تلقي التطعيم!قارنت الخبيرة الروسية الدكتورة في علوم الرياضيات والفيزياء والمتخصصة في مجال التقنيات الرقمية إيرينا موخينا إحصاءات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب الممكنة لعامي 2018 و 2020 في الولايات المتحدة.فقابلت بيانات الوفيات الرسمية المقدمة على الموقع الإلكتروني للوكالة الفيدرالية لوزارة الصحة الأ ......





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