العراق يعلن استعداده لفتح منفذ آخر مع السعودية

2020/12/05 | 22:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة المثنى،

استعدادها لافتتاح منفذ «الجميمة»

الحدودي المغلق مع السعودية، بعد

أسبوعين من افتتاح منفذ عرعر في

الأنبار.





وذكرت مديرية شرطة المثنى، في بيان

نقلته وكالة أنباء الإع

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