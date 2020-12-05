الصدر : العنف بحجة الاصلاح سيجرّ الى الويلات وسيولد فساداً من نوع آخر/موسع

2020/12/05 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ان بعض العناصر الشبابية إنجرّت الى العنف بدافع (الاصلاح) بعد اليأس من السياسيين ظناً منهم أن العنف سيكون مانعاً للفساد ، متناسين أنه سيجرّ العراق وشعبه الى الويلات وسيولد فساداً من نوع آخر.تعليق الصدر جاء على لسان المقرب منه صالح محمد العراقي الذي اشار الى بضع اجابات للصدر بعد تساؤل قدمه له حول معنى بدء العمل المبكر بمسألة الانتخابات والتي سمّاها البعض: (الدعاية الانتخابية المبكرة).واوضح الصدر في تعليق مطول له ، إن من أهم المصالح التي تترتب على ذلك (العمل الانتخابي المبكر ) أني وجدت العراق صار أسير التشدد مرة أخرى ، من عدة جوانب : منها الصراع الاقليمي بين بعض دول الجوار والمحتل ،وهذا ما كان سبباً للصراع بين بعض الفصـائل وبين المصالح الامريكية في العراق.وأكد الصدر ، أن" هذه الصراعات كانت سبباً في صراعات دينية وعقائدية وفكرية قد توصل البلاد الى ما لا يحمد عقباه".وأضاف" ما أقلقني وأحزنني ، فإن العراق لا يتحمل المزيد من الصراعات الدموية والتي لا يعرف الكثير مدى ثأثيراتها السلبية على العراق ،بل البعض الآخر يدفع نحوها ليستفيد منها لمصالح سياسية خاصة ".وأشار الصدر الى أنه " سارع الى خلق أجواء ديمقراطية وسياسية قد تبعد الجميع عن تلك الصراعات الممنوعة والمحـرمة والوقـحة، لتكون (المنافسة) منافسة سياسية انتخابية شريفة ونزيهة بين جميع الاطراف لنضيع الفرصة على المتربصين الذين يريدون السوء بالعراق وشعبه من خلال تأجيج العنـف والفـتن لتقويض جبهة الاصلاح فتزداد فرص الفاسـدين بالهيمنة مرة أخرى".ودعا شباب العراق الى لزوم نصرته، وقال "يا شباب العراق أنتم ملزمون بمناصرتنا لتمييع الاجواء المتشددة والتحوّل لمنافسة أخلاقية شريفة للدخول الى عقر الفـساد من خلال صناديق الاقتراع ، لنزيح كابـوس الفـساد عن السلطة بطريقة ديمقراطية وسلمية وحضارية تعكس صورة ايجابية عن العراق وشعبه، ولذا أنصح كل الشعب عامة والمحبين خاصة ، الى احتواء الجميع..فكلكم من العراق والى العراق".وشدد على :" ان هذا الكلام يجب ان لا يفهم انه ضعف أو خوف ، نحن قادرون على العـنف لكننا لا نريده..فكفاكم استفزازاً، وإلا عاملنا بالقانون والاعراف والعشائر ، بل أنتم تعلمون أننا كما أذللنا الاحـتلال والارهاب فسنوقف التطبيع وأصوات الإلحاد والعنف بما يليق".وختم الصدر وجهة نظره بالقول" ان الطرق التي يستعملها البعض للاصلاح من خلال تعطيل الحياة العامة قد نفّر الأغلب منهم ومن الاصلاح، فهلموا لديمقراطية حضارية عراقية سلمية"./انتهى

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