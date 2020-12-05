2020/12/05 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر :" ان بعض العناصر الشبابية انجرّت الى العنف بدافع (الاصلاح) بعد اليأس من السياسيين ، متناسين انه سيجرّ العراق وشعبه الى الويلات وسيولد فساداً من نوع آخر"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : العنف بحجة الاصلاح سيجر الى الويلات وسيولد فساداً من نوع آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : العنف بحجة الاصلاح سيجر الى الويلات وسيولد فساداً من نوع آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).