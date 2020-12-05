بالوثيقة: انهاء وتكليف وكيلان لامانة بغداد

2020/12/05 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، امراً ديوانياً بانهاء وتكليف وكيلين في امانة بغداد.

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