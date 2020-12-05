خبير اقتصادي يكشف عمليات تزوير بعقود قرار 315 والية تعيين الفضائيين

2020/12/05 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، السبت، عن وجود تلاعب وعمليات تزوير في قعود قرار {315}، مبينا الية التعينات الفضائية في لمؤسسة العسكرية.

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