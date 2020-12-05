علماء روس يخترعون روبوتا يجري تحاليل كورونا

2020/12/05 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل فريق من العلماء الروس على براءة اختراع روبوت يجري تحاليل كورونا، ويصدر نتائجها دون حاجة للتدخل البشري.

وذكر سيرغي شبتونوف أحد حاملي براءة الاختراع مدير معهد التصاميم المعلوماتية التكنولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: “في الربيع صنعنا النموذج وعرضناه على الأطباء، لكنهم كانوا منشغلين ولم يهتموا به.



لم نقدم براءة اختراع لفترة طويلة ولكن بعد ذلك قررنا والآن استلمنا براءة الاختراع.



حاليا نقيّم الموقف وبانتظار الشركاء المعنين بذلك… خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر يمكننا صنع المنتج النهائي وإرساله لكي يتم اختباره في العمل الطبي”.

وأشار إلى أن الروبوت سيحل مهمة مبدئية في غاية الجدية وهي إلغاء التماس بين الممرض وصاحب العينة.

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