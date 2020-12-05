رئيس الوزراء يؤسس مجلساً للهيئات المستقلة ومهامه تتلخص بـ(11) فقرة

2020/12/05 | 22:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، على تأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتلخص مهامه بـ11 فقرة.



والغرض من تأسيس المجلس هو تحقيق الانسجام في عمل الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، وأيضاً لتمكين تلك الجهات من بيان المشكلات والمعوقات التي تحول دون إنجازها لمهماتها المنصوص عليها قانوناً، وأيضاً لإدامة التواصل مع رئيس مجلس الوزراء.



وبناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تأسيس المجلس وبغية مباشرة المجلس بإجراءات سير عمله تقرر تأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، ويكون رؤوساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزراة أعضاء في المجلس، ولا يجوز الحضور بالإنابة ويمارس المجلس مهامه وفقاً لـ11 فقرة.

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