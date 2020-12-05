ادارة الصقور تعقد اجتماعاً لبحث اسباب خسارتي الصقور

2020/12/05 | 22:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

عقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية اجتماعا، السبت الموافق الخامس من شهر كانون الاول الجاري على خلفية النتائج السلبية للفريق في الجولتين الماضيتين من الدوري الممتاز .

الاجتماع بحضور رئيس النادي اللواء شهاب جاهد واعضاء الادارة والكادر التدريبي ورابطة المشجعين لمناقشة وضع الفريق خصوصا بعد الخسارة الاخيرة امام زاخو .

وبحسب بيان للنادي تلقته وكالة/ المعلومة/ فإن “رئيس نادي القوة الجوية اللواء شهاب جاهد تحدث عن الخسارتين وتراجع مستوى الفريق واستمرار نزيف النقاط”، مطالبا من الكادر التدريبي واللاعبين بـ”تصحيح المسار في قادم المباريات”.

من جهته اوضح المدرب ايوب اوديشو بانه شخص الكثير من الحالات والاخطاء من بعض اللاعبين ولديه ثقة كبيرة في عودة الفريق الى سكة الانتصارات، داعيا من الجمهور دعم الفريق لتواجد الفريق في صدارة الترتيب.

وخسر القوة الجوية امام بغداد وزاخو في الجولتين السابقتين من دوري الكرة الممتاز.



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