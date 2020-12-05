بافل طالباني لاعضاء كتلة الاتحاد الوطني: كونوا مع مطالب الشعب والموظفين

2020/12/05 | 22:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني في تلة دباشان بمدينة السليمانية، اليوم السبت، مع اعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان.

وجرى خلال اللقاء، بحث النضال الجديد في البرلمان والمطالبة بحقوق ومطالب الشعب وبالخصوص رواتب الموظفين، والتأكيد على تفعيل الجهود لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.

وحول الازمة الاقتصادية وسوء الحالة المعيشية للمواطنين وجهود الاتحاد الوطني الكوردستاني لحل مسألة مستحقات الاقليم وضمان قوت الشعب، اكد بافل طالباني، على ضرورة ان يكون الاتحاد الوطني في خندق الشعب وان يكون جزءا متصلا ومحافظا لتحقيق مطالبهم، مبينا انه ولهذا الغرض سخر الاتحاد الوطني جهوده وقدراته مع بغداد لارسال الاخير رواتب موظفي الاقليم وضمان حقوقهم المالية والتوصل الى تفاهم لا يسمح باستخدام رواتب موظفي الاقليم كورقة ضغط سياسية وعدم تحويلهم الى اداة ووسيلة لمعالجة الخلاقات السياسية، وفي هذا الجانب اعرب طالباني عن تفاؤله لعبور هذه المرحلة ونجاح جهود الاتحاد الوطني لحل المشاكل.

واوصى بالف طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، اعضاء برلمان كوردستان من كتلة الاتحاد الوطني بأن يقفوا مع الشعب وان يكونوا مع مطالبهم ومطالب الموظفين وان يستخدموا جميع الطرق والضغوطات المدنية للمطالبة بحقوقهم، مبينا ان من ينتمي الى الاتحاد الوطني الوطني يجب ان يكون في الصفوف الاولى من الحرب المدنية والبرلمانية كما كانوا دائما.

كما وطرح اعضاء برلمان كوردستان خلال اللقاء، وجهات نظرهم وأكدوا على رغبة كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان في المطالبة بحقوق السعب وقوت وحياة ومعيشة المواطنين.

PUKmedia ترجمة

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