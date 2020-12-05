الإعلام الأمني ينفي دفن 67 جثة مجهولة الهوية في بغداد

2020/12/05 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفت خلية الإعلام الأمني، السبت، دفن 67 جثة مجهولة الهوية من قبل دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (5 كانون الأول 2020)، انه "تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن قيام مصدر طبي خاص بالكشف عن قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات DNA لها، وان الطب العدلي دفن تلك الجثث بعد تسلمها تباعا منذ الشهر الماضي، حيث انقضت المدة القانونية ولم يراجع احد من ذويها".

وأضاف البيان، انه "وبعد التدقيق والمتابعة تبين ان هذا الخبر غير صحيح ولا وجود لهكذا موضوع على أرض الواقع".

ودعت الخلية في ختام بيانها "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها وعدم الاعتماد على مصادر تنقل اخبار ومعلومات كاذبة".

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