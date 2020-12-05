الكشف عن حقيقة انفجار دراجة مفخخة في الدورة ببغداد

2020/12/05 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مصدر امني، السبت، عن حقيقة انفجار دراجة مفخخة في الدورة ببغداد.وقال المصدر، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده انفجار دراجة مفخخة بالقرب من شارع ابو الطيارة بمنطقة الدورة”.واضاف ان “حقيقة ذلك هو قيام شخص مخمور بمحاولة تشغيل دراجته اكثر من مرة لكنها لم تعمل الامر الذي دفعه …

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