توقعات الطقس.. حالة جوية ممطرة على عدد من المحافظات العراقية

2020/12/05 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى بدء حالية جوية ممطرة على عدد من المدن والمحافظات العراقية. وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه “النور نيوز” إن “آخر تطورات الطقس لهذه الليلة ويوم غد الأحد، تشير إلى بدء حالة جوية ممطرة على الأجزاء الغربية من البلاد وبادية النجف والمثنى وجنوب المنطقة الغربية، وخلال …

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